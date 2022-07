Bộ Công an giải thích vì sao dựng tượng đài chiến sĩ CSGT và PCCC

Tượng đài gồm 7 nhân vật: 2 chiến sĩ CSGT, 3 chiến sĩ PCCC và CNCH, một phụ nữ và một em nhỏ. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Tượng đài nhìn ra hồ Thiền Quang. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Về lý do tại sao Bộ Công an chọn lực lượng CSGT và Cảnh sát PCCC và CNCH để dựng tượng đài, Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy cho biết: "Các lượng công an nhân dân nói chung đều vì nhân dân phục vụ. Nhưng trước mắt 2 lực lượng gần gũi nhân dân nhất là lực lượng CSGT và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Đặc biệt 2 thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM rất cần có tượng đài như vậy, việc này cũng để nhắc nhở cho quần chúng nhân dân ý thức hơn trong việc tham giao thông và ý thức trong việc PCCC. Công trình này khánh thành để tuyên truyền cho truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân".