Bộ Công an điều tra vụ mạo danh giáo viên, lừa báo tin 'con đang cấp cứu'

Nhiều vụ việc nóng dư luận xã hội và người dân quan tâm thời gian qua đã được "điểm danh" trong báo cáo công tác dân nguyện tháng 2. Báo cáo này được xem xét chiều 15/3, tại phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Xử lý 15 vụ lừa đảo núp bóng công ty luật

Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình dẫn báo cáo của Thanh tra Chính phủ và Bộ Công an, cho thấy trong tháng 2, việc công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có chiều hướng giảm nhiều so với tháng trước. Tuy nhiên, tình hình khiếu kiện tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều vụ việc khiếu kiện tập trung đông người, gây phức tạp về an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, báo cáo dân nguyện cũng đề cập việc người dân phản ánh về tình trạng dịch vụ cầm đồ hoạt động theo hình thức doanh nghiệp tài chính tự ban hành lãi suất, phí cao, trái quy định; tình trạng đòi nợ thuê núp bóng Công ty Luật, Công ty mua bán nợ…

Ban Dân nguyện đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo Bộ Công an và các bộ, ngành có liên quan xử lý nghiêm minh trường hợp đòi nợ thuê núp bóng công ty luật, công ty mua bán nợ… gây bức xúc, hoang mang trong dư luận và người dân.