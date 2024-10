Bộ Công an: Đề xuất thành lập sàn giao dịch dữ liệu thúc đẩy chuyển đổi số trong các ngành kinh tế

Theo người phát ngôn Bộ Công an - Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, dự thảo Luật Dữ liệu với đề xuất quy định thành lập sàn giao dịch dữ liệu nhằm xác lập thị trường, thúc đẩy chuyển đổi số, từ đó góp phần thay đổi phương thức giao tiếp giữa cơ quan Nhà nước với công dân. Vì là lần đầu tiên được quy định nên cần có một cơ chế linh hoạt để điều chỉnh khi cần thiết. Chiều 7/10, tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2024, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên – người phát ngôn Bộ Công an đã thay mặt các cơ quan trực thuộc Bộ trả lời các vấn đề chất vấn liên quan đến việc xây dựng Luật dữ liệu và Luật Căn cước đang được người dân quan tâm. Người phát ngôn Bộ Công an – Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên chia sẻ thông tin về các vấn đề liên quan dự án Luật dữ liệu và Luật Căn cước mới được triển khai. Theo thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, về các sàn giao dịch dữ liệu, hiện nay trên thế giới có rất nhiều sản phẩm, dịch vụ đang phát triển với xu hướng ngày càng mở rộng, gắn kết với nhiều ngành nghề kinh tế, hoạt động trong xã hội. Đơn cử: Sàn giao dịch dữ liệu; dịch vụ trung gian dữ liệu, tổng hợp, xác thực điện tử đối với dữ liệu….. Mặc dù vậy, ở Việt Nam lại chưa có quy định cụ thể của pháp luật để điều chỉnh các hoạt động này. Chưa có cơ sở pháp lý để phát triển các sản phẩm dịch vụ về dữ liệu cũng như tạo lập thị trường này. Chính vì vậy, việc Luật Dữ liệu bổ sung quy định về Sàn giao dịch dữ liệu để thiết lập thị trường, đẩy mạnh các sản phẩm dịch vụ về dữ liệu, từ đó góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong các ngành kinh tế, chuyển đổi phương thức giao tiếp giữa cơ quan Nhà nước với tổ chức, cá nhân và các quan hệ xã hội trên môi trường số. Người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh, đây là những quy định mới, lần đầu tiên được quy định nên cần cơ chế linh hoạt để kịp thời điều chỉnh khi cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội. Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ Công an quy định từng khung trong luật. Thống nhất quy định, giao Chính phủ triển khai cụ thể từng khung trong luật. Thông tin chi tiết về việc dữ liệu nào được giao dịch; các điều kiện cụ thể để giao dịch, cơ chế bảo mật, đảm bảo an ninh, an toàn sẽ được Chính phủ quy định cụ thể. “Bộ Công an đang nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến của các Thành viên Chính phủ, ý kiến của các bộ, ngành liên quan, hoàn thiện dự án Luật để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8”, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết thêm. Việc thành lập sàn giao dịch dữ liệu cần có cơ chế linh hoạt để triển khai, phục vụ cho quá trình chuyển đổi số giữa các lĩnh vực kinh tế. (Ảnh minh họa) Trả lời về các vấn đề liên quan Luật Căn cước mới được triển khai, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đây là Luật có nhiều đổi mới không đơn giản là chỉ thay đổi cái tên, bao gồm các nội dung thay đổi cấu trúc căn cước, bổ sung đối tượng cấp căn cước là có cả trẻ em, bổ sung dữ liệu sinh trắc học, ADN… Từ ngày 1/7 đến 7/10/2024, Bộ Công an đã cấp 9,58 triệu thẻ căn cước. Trong đó có hơn 3,17 triệu cho trẻ em dưới 6 tuổi; gần 4,03 triệu cho trẻ từ 6 tuổi đến 14 tuổi; 2,38 triệu thẻ cho người đủ 14 tuổi trở lên trên toàn quốc. Đồng thời, Bộ cũng đã công nhận 1.500 dữ liệu sinh trắc học giọng nói, thu nhập hơn 260 mẫu AND. Sau 3 tháng triển khai, tiến độ cấp căn cước đảm bảo tiến độ và đáp ứng được nhu cầu của nhân dân.