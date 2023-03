Bộ Công an đề xuất tăng thời gian miễn thị thực từ 15 lên 30 ngày

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp, cơ quan này đang thẩm định hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Bộ Công an là cơ quan chủ trì xây dưng dự thảo.

Trong công văn của Bộ Công an do Thứ trưởng Lương Tam Quang ký gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định hồ sơ có nêu rõ, do thời gian gấp, Bộ Công an cần báo cáo Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vào phiên họp tháng 4-2023 (dự kiến ngày 10-4).

Tại Tờ trình của Bộ Công an gửi Chính phủ ngày 22-3 cho biết sau khi Chính phủ khôi phục các chính sách xuất nhập cảnh, cho phép mở cửa du lịch từ tháng 3-2022, các hoạt động xuất nhập cảnh đã dần trở lại bình thường, lượng người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trong năm 2022 tăng gấp 6,6 lần so với năm 2021 nhưng vẫn thấp so với thời điểm trước dịch, chỉ bằng 32,6% so với năm 2019.