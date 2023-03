Bộ Công an đề xuất sửa luật, thêm 'nơi sinh' vào hộ chiếu

Theo đề xuất sửa đổi của Bộ Công an, sẽ bổ sung thông tin "nơi sinh" vào quy định nêu trên. Cụ thể, dự thảo Luật quy định như sau: "Thông tin trên giấy tờ xuất nhập cảnh gồm: ảnh chân dung; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nơi sinh; quốc tịch; ký hiệu, số giấy tờ xuất nhập cảnh; ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp; ngày, tháng, năm hết hạn; số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân; chức vụ, chức danh đối với hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ phù hợp với yêu cầu đối ngoại".

Hộ chiếu mẫu mới được Bộ Công an cấp từ ngày 1-7-2022, giữ nguyên kích thước so với hộ chiếu cũ, nhưng màu sắc ở trang bìa đổi thành xanh tím than và không thể hiện thông tin về nơi sinh.



Tuy nhiên, đến ngày 27-7-2022, Đức và sau đó một số nước thông báo tạm thời dừng cấp thị thực vào hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam, với lý do trong hộ chiếu không ghi thông tin "nơi sinh" của người mang hộ chiếu.

Để tháo gỡ khó khăn nêu trên, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện in bị chú bổ sung thông tin về "nơi sinh" vào hộ chiếu mẫu mới cho công dân.