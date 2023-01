Bộ Công an đề xuất đấu giá biển số xe trực tuyến

Theo Thiếu tướng Lê Xuân Đức: Ban soạn thảo xây dựng Nghị định gồm 13 thành viên do Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng ban; Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT làm Phó Trưởng ban và 11 thành viên thuộc các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính.

Tổ Biên tập gồm 19 thành viên do Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT làm Tổ trưởng, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT làm Tổ phó.