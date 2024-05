Bộ Công an đề xuất 15 hạng GPLX, cấp cho cả người khuyết tật

Trong Dự án Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ mới nhất, Bộ Công an đã chỉnh lý 9 chương, 88 điều, số chương giữ nguyên và tăng 7 điều do bổ sung 4 điều mới so với dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6.

Một trong những điểm mới là bổ sung liên quan đến phân hạng Giấy phép lái xe. Cụ thể, Bộ Công an đề xuất Giấy phép lái xe bao gồm các hạng A1; A; B1; B; C1; C; D1; D2; D; BE; C1E; CE; D1E; D2E; DE.

Trong đó, hạng A1 cấp cho người lái xe mô tô 2 bánh có dung tích xy lanh đến 125cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến 11kW;

Hạng A cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xy lanh trên 125cm3 hoặc có công suất động cơ điện trên 11kW và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1;

Hạng B1 cấp cho người lái xe mô tô ba bánh và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1;