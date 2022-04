Bộ Công an đề nghị truy tố 2 bị can lừa bán đất 'ảo' ở Long An 13 năm trước

Ngày 19/4, Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đang thụ lý điều tra lại vụ án "Nguyễn Minh Đạt và Hứa Tấn Phát lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra năm 2009 tại Long An theo quyết định nhập vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Ngày 13/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ban hành bản kết luận điều tra với vụ án này và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Minh Đạt và Hứa Tấn Phát về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 4 Điều 139 Bộ luật hình sự năm 1999 (nay là khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017).