Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an TPHCM biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Điển hình như, Công an TPHCM vừa khám phá, làm rõ các sai phạm, tiêu cực xảy ra tại một số trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TPHCM và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra 2 cấp thuộc Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 43 bị can để điều tra làm rõ các hành vi phạm tội "Môi giới hối lộ", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Giả mạo trong công tác".

Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá, đây là chiến công xuất sắc của Công an TPHCM, thể hiện tinh thần quyết liệt, mưu trí, sáng tạo trong tấn công, trấn áp tội phạm.