Bộ Công an đề nghị Cần Thơ kiểm tra dự án tại khu "đất vàng"

Ngày 4/4, nguồn tin của PV Dân trí cho biết, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã có văn bản số 933 chỉ đạo các đơn vị liên quan tham mưu tham mưu cung cấp thông tin cho Cơ quan An ninh Điều tra (ANĐT) Bộ Công an về dự án Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Thùy Dương đầu tư theo văn bản của Cơ quan ANĐT Bộ Công an.

Một góc dự án Trung tâm Thương mại, Văn phòng và Nhà ở của Công ty Thùy Dương (Ảnh: PT)

Văn bản nêu rõ: "Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Ninh Kiều và các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát quá trình đầu tư xây dựng dự án Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở tại đường Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều do Công ty Thùy Dương đầu tư.