Bộ Công an đấu tranh với tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá dịp World Cup 2022

Trên cơ sở phân tích, đánh giá dự báo tình hình những tháng cuối năm, để bảo đảm chủ động kiểm soát tình hình, tiếp tục đẩy lùi tội phạm, bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động kinh tế - xã hội, nhất là dịp Tết Nguyên đán 2023, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng công an toàn quốc đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự bắt đầu từ 8h00 ngày 15/11.

Trong đợt cao điểm này, lực lượng công an sẽ tăng cường công tác nghiệp vụ để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ mất an ninh trật tự; quản lý chặt chẽ các loại đối tượng có nguy cơ phạm tội ở địa bàn cơ sở; tăng cường trấn áp các loại tội phạm, nhất là những loại tội phạm nổi lên trong dịp cuối năm như tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm kinh tế, buôn lậu, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao....

Lực lượng công an cũng tăng cường xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn; tổng rà soát, khắc phục các vi phạm quy định về an toàn cháy nổ; ngăn chặn từ sớm, không để tình trạng sử dụng pháo phức tạp trong dịp Tết Nguyên đán.