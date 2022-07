Bộ Công an đang báo cáo mua phương tiện bay cho cảnh sát cơ động

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Bộ Công an được đề nghị thông tin thêm về quy định trang bị tàu bay cho lực lượng cảnh sát cơ động. Theo Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, việc trang bị tàu bay cho cảnh sát cơ động nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, giải quyết các tình huống khẩn cấp liên quan tới chức năng của lực lượng công an nói chung và lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng.