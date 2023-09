Bộ Công an chỉ rõ nhiều bất cập trong PCCC và cứu nạn, cứu hộ

Về công tác CNCH, Bộ Công an đánh giá "còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do còn thiếu cơ sở pháp lý quy định về tổ chức, hoạt động, các điều kiện bảo đảm cho hoạt động CNCH và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan".

Bộ Công an khẳng định việc xây dựng Luật PCCC và CNCH cùng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành là hết sức cần thiết để đảm bảo thống nhất, đồng bộ với các luật và bắt kịp sự vận động và chuyển biến của xã hội.

Bộ Công an kiến nghị Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị trình Quốc hội đưa ra dự án Luật PCCC và CNCH vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; dự kiến trình Quốc hội vào tháng 5/2024 và xem xét, thông qua tại kỳ họp tháng 11/2024.

Thiệt hại rất lớn

Như Dân trí thông tin, thống kê của Bộ Công an cho thấy, từ năm 2001-2022 toàn quốc xảy ra gần 60.000 vụ cháy, nổ (trong đó xảy ra gần 50.000 vụ cháy ở các nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, cơ quan, trường học, bệnh viện, nhà dân; 344 vụ nổ và trên 9.800 vụ cháy rừng), làm chết 1.910 người, bị thương 4.434 người.

Về tài sản thiệt hại ước tính trên 26.000 tỷ đồng và trên 61.000ha rừng có giá trị kinh tế.

Về nguyên nhân cháy, do sự cố hệ thống, thiết bị điện chiếm 45,5%; do sơ xuất bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt chiếm 26,1%; vi phạm quy định an toàn PCCC chiếm 1,7%; do tai nạn giao thông chiếm 3,3%…