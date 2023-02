Bộ Công an cấp hộ chiếu gắn chip điện tử từ ngày 1/3

Theo cơ quan chức năng, toàn thế giới có trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ sử dụng hộ chiếu điện tử. Hộ chiếu gắn chip lưu trữ được nhiều thông tin theo một định dạng thống nhất giữa các quốc gia. Do đó, công dân dùng hộ chiếu điện tử thường được các quốc gia ưu tiên cho phép xuất nhập cảnh dễ dàng hơn.

Bộ Công an cho biết từ ngày 1/3, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ triển khai cấp hộ chiếu phổ thông gắn chíp điện tử cho công dân Việt Nam theo Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Đại diện Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08, Bộ Công an) cho biết hộ chiếu gắn chip không có nhiều thay đổi so với mẫu phổ thông ban hành từ 1/7/2022. Chip điện tử được gắn ẩn bên trong bìa sau của hộ chiếu. Đây là loại hộ chiếu có độ bảo mật ở mức cao hơn nữa do không thể làm giả.