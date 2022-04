Bộ Công an cảnh báo trào lưu tội phạm lập nhóm kín, rủ nhau đi cướp ngân hàng

Trung tướng Trần Ngọc Hà khuyến cáo, mỗi phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng cần đầu tư hệ thống an ninh bảo đảm, đầy đủ, hiện đại; xây dựng đội ngũ nhân viên bảo vệ đủ về số lượng, có sức khỏe, nhanh nhạy. Đồng thời, các ngân hàng cần thường xuyên tập huấn cho nhân viên kỹ năng cần thiết để có thể nhận định, đánh giá và ứng phó với các tình huống xảy ra.

Thời gian tới, để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này, Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự và công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các phương án, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong và sau dịch COVID-19.

Công an xử lý, giải quyết các tình huống cấp bách, phức tạp trong các vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm trật tự xã hội.