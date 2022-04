Bộ Công an cảnh báo gia tăng tội phạm lừa đảo lĩnh vực chứng khoán, đầu tư

Điển hình, Cục Cảnh sát Hình sự phá chuyên án đấu tranh với nhóm người có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả danh cán bộ ngân hàng, hoạt động trên địa bàn TP Hà Nội và một số địa phương, do Lê Tú Quang, sinh năm 1993 cầm đầu. Công an Hà Tĩnh đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng bằng hình thức tuyến cộng tác viên bán hàng online; bắt giữ, triệu tập 83 đổi tượng, khởi tổ 41 bị can.

Quý I/2022, lực lượng Cảnh sát Hình sự bắt giữ, xử lý 372 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản (đạt tỷ lệ 79,15%), xử lý 491 đối tượng.

Ngày 15/12/2021, Công an Nghệ An bắt Phan Văn Tài, sinh năm 1996 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 6/2021 đến nay, Tài sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để đăng bài trong các hội, nhóm từ thiện với nội dung liên quan người có hoàn cảnh khó khăn, kêu gọi mọi người chuyển tiền vào tài khoản để ủng hộ cháu bé, lừa 1.617 bị hại với số tiền hơn 200 triệu đồng.

Để phòng tránh tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Người phát ngôn Bộ Công an khuyến cáo, người dân cần tăng cường trau dồi kiến thức về pháp luật, chính sách, thường xuyên theo dõi các thông báo phương thức thủ đoạn phạm tội của cơ quan chức năng trên các phương tiện, thông tin đại chúng.

Người dân cần nghiên cứu, kiểm tra kỹ trước khi thực hiện các giao dịch về tài chính, đề phòng trước những khoản đầu tư mang lại “lợi nhuận cao”.