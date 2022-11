Bộ Công an cảnh báo các trang mạo danh tên, hình ảnh lực lượng công an

Về vấn đề này, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, hiện nay, lực lượng công an nhân dân sử dụng một số trang, tài khoản mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Tuy nhiên thời gian qua lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện gần 400 trang mạng, tài khoản mạng xã hội (trên nền tảng Facebook, Youtube, Zalo, Tiktok, Instagram…) giả mạo, sử dụng tên, hình ảnh, ký hiệu, biểu tượng của lực lượng công an nhân dân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Trang mạng xã hội dùng hình ảnh của lực lượng công an. (Ảnh cơ quan công an cung cấp).

Điển hình như Nhóm "Học viện An ninh nhân dân - T01" với hơn 11,2 nghìn thành viên, mạo danh Học viện An ninh nhân dân, phát tán nhiều hình ảnh phản cảm, vi phạm điều lệnh công an nhân dân, không kiểm duyệt chặt chẽ nội dung dẫn đến việc để đối tượng xấu lợi dụng.

Ngày 23/8, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã mời làm việc với Đ.H.T.A. (32 tuổi, trú tại Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội) để làm rõ động cơ, mục đích tạo lập, sử dụng nhóm Facebook "Học viện An ninh nhân dân - T01".