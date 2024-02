Bộ Công an: Cấm tuyệt đối nồng độ cồn sẽ hạn chế tình trạng 'ép uống'

Bộ Công an dẫn chứng kết quả khảo sát của một số tổ chức quốc tế, rằng Việt Nam là một trong số nước có mức tiêu thụ rượu, bia và đồ uống có cồn cao trên thế giới. Đây là tỷ lệ rất đáng báo động.

Do đó, theo Bộ Công an, việc kiểm soát chặt chẽ nồng độ cồn ngoài ý nghĩa đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông còn có ý nghĩa xã hội sâu sắc.

"Trong khi đó, văn hóa ẩm thực Việt Nam có nhiều điểm đặc thù, có tính cả nể. Nếu quy định nồng độ bằng không thì không uống. Nhưng nếu có một hạn mức nào đó thì lái xe có thể gặp trường hợp bị ép uống", Bộ Công an phân tích.