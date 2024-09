Bố chồng say rượu tự mở kênh phát livestream, cả nhà hoảng hốt khi ông tiết lộ một chuyện động trời

Mẹ chồng tôi không ngờ bản thân phải xách vali ra đi sau cuộc nhậu say của chồng. Gia đình chồng tôi được cả xóm phong cho danh hiệu “rạp xiếc nhân dân”. Ban đầu tôi tưởng cả nhà có biệt danh ấy vì ai cũng hài hước, nhưng về làm dâu rồi mới hiểu sự thật ngược lại hoàn toàn. Nhà chồng tôi hiện tại có cả thảy 14 người, sống trong 3 cái nhà, chung 1 khoảng sân. Ông bà nội chồng, bố mẹ chồng, vợ chồng tôi và cô em chồng sống ở nhà giữa. 2 bên là nhà của 2 chú - em trai ruột của bố chồng. Nhà đông người lại lắm trẻ con nên ồn ào náo nhiệt như cái chợ. Trừ buổi sáng mọi người đi học đi làm ra thì các buổi còn lại lúc nào cũng tụ họp, buôn chuyện và ăn uống. Hồi trước lúc chưa về làm dâu thì tôi thích kiểu gia đình đông vui như thế lắm. Đến khi dọn về nhà chồng sống thì tôi mới hối hận dần đều, vì sự thật phía sau không giống như những gì người ngoài nhìn thấy. Quả đúng là cả nhà chồng y như cái rạp xiếc vậy, lộn xộn và toàn chuyện tào lao giải trí cho thiên hạ. Đầu tiên là 2 bà thím vợ của 2 ông chú. Sở thích của 2 thím là nói xấu cả làng, sểnh ra là chụm đầu “buôn dưa”. Họ có thể nói chuyện từ sáng đến khuya mà không uống ngụm nước nào. Đã thế còn không thèm đóng cửa thì thầm với nhau, cứ phải nói to lên cho ai cũng nghe thấy! Nhiều người ghét 2 thím lắm nhưng ai cũng ngại dính thị phi với họ nên chẳng dám dây vào. Tiếp theo là ông nội của chồng. Người xưa bảo là “kính lão đắc thọ”, nhưng trường hợp của ông nội chồng tôi thì khác. Từ người lớn đến trẻ con trong làng, nghe đến tên ông thôi là sợ. Ai thấy ông trên đường cũng né. Lý do vì ông nội chồng… hay chửi bậy! Đã thế giọng ông còn bị to bất thường, đứng cuối làng chưa nhìn thấy người đâu đã nghe tiếng của ông chửi bọn nào vặt trộm mấy quả ổi chín. Ông chửi dài, chửi dai và rất sâu cay, khiến người ta nghe mà hoảng hốt sợ hãi. Lắm lúc tôi phát ngại lên vì ông chửi bậy quá. Trong nhà có một đống cháu chắt nhưng ông chả kiêng cữ gì, tôi bắt đầu thấy lo khi mấy thằng cu bên nhà 2 chú đã biết học theo câu chửi thề của ông nội. Bà nội chồng thì vừa mắt mờ vừa đãng trí. Các con cho bà ăn cơm rồi nhưng bà ra giữa đường khóc lóc bảo chúng nó bỏ đói tôi. Mua quần áo mới cho bà xong bà không mặc, cứ mặc đồ cũ rồi đi mách với hàng xóm là “con cháu mất dạy”, cực khổ nuôi chúng lớn mà quanh năm để bà mặc áo rách với quần thủng. Tuy nhiên “trùm cuối” trong nhà lại là nhân vật khác. Đó chính là bố chồng của tôi. Bình thường ông ấy là người có tính cách ôn hòa, hiền lành, không bao giờ nóng nảy cãi cọ với ai. Đã vậy bố chồng còn kiếm được tiền, mỗi tháng đem về cho vợ cả trăm triệu. Tật xấu duy nhất của ông là mê nhậu. Mỗi khi nhậu say thì bố chồng luôn không kiểm soát được lời nói. Ông hay làm những việc trái khoáy khiến cả nhà “đau tim”. Có lần bố chồng tôi say xỉn xong đứng trên cầu hát hò lung tung, rồi đùng cái ông nhảy ùm xuống nước khiến dân làng hô hoán rằng ông nghĩ quẩn (!) Biết có tí men vào là bản thân gây chuyện nhưng bố chồng tôi vẫn không bỏ được nhậu. Cả nhà cũng không ai dám cấm ông uống rượu bia vì công việc giao lưu bắt buộc phải thế. Nếu là nội bộ gia tộc có sự kiện tụ họp ăn uống thì xong bữa, mẹ chồng tôi nhốt bố trong phòng luôn. Mặc cho ông quậy cỡ nào thì cũng chỉ một lát là lăn ra ngủ, đỡ hơn là để ông vạ vật bên ngoài. Hôm qua, bố chồng tôi có bữa tiệc quan trọng với đối tác trên thành phố. Ông ăn ở quán đặc sản gần nhà nên mẹ chồng đã dặn kỹ tầm 10h là chồng tôi phải qua đó kiếm cớ “hộ tống” bố về tận nhà, kẻo trước mặt khách khứa ông lại gây chuyện xấu hổ. Thế nhưng chồng tôi chưa kịp đến thì bố anh đã làm một việc bất ngờ. Tôi kết bạn với bố chồng trên mạng suốt bao lâu chưa từng thấy ông đăng gì, vậy mà đùng cái thấy thông báo tài khoản của ông đang phát livestream! Kinh ngạc hơn là lượng người vào xem live của bố chồng tôi khá đông, chỉ 5 phút đã có hơn 40 mắt xem, và 10 phút sau nó tăng lên gấp 3 lần. Toàn họ hàng vào chào hỏi đùa giỡn, ngồi hóng xem bố chồng tôi định làm gì. Sau màn mở đầu lè nhè đúng giọng người say, bố chồng tôi tự chỉ vào khuôn mặt đỏ bừng như gà chọi của mình và thông báo một tin chấn động: “Bà K. cũng đang xem tôi lên sóng đúng không, để tôi tiết lộ cho bà chuyện này nhá. Tôi là tôi biết tỏng bà đang quăng chài thằng V. làm tóc trên huyện rồi. Bà cắm sừng chồng, lừa dối con, bà lấy cả tiền của tôi để mua quần áo đồ ăn cho thằng đấy!”. Rồi bố chồng tôi ngồi bệt xuống gốc cây ngay cửa quán, khóc tu tu lên bảo mọi người rằng vợ tôi cặp bồ. Cả nhà tôi nhốn nháo lên như chợ vỡ. Mẹ chồng mặt tái xanh tái xám vội tắt ngay điện thoại đi, 2 thím thì vớ được drama nên chạy sang hóng hớt ngay lập tức. Ông nội chồng đang ngủ thấy ồn ào nên đạp cửa đi ra. Biết chuyện xong, ông tức giận vô cùng, lấy hết sức bình sinh quát mọi người phải mang con giai cả của ông về ngay lập tức, không cho “bôi gio trát trấu” vào mặt gia đình nữa. Thế là đêm qua, toàn bộ người lớn trong nhà chồng tôi đều thức để ngồi họp nội bộ. Mặc cho mọi người căng thẳng cãi nhau xung quanh, bố chồng tôi vẫn ngáy o o giữa nhà vì xỉn! Đến sáng tỉnh dậy xong biết chuyện mình gây ra quá nghiêm trọng nên bố chồng tôi đóng cửa ở rịt trong phòng. Mẹ chồng tôi đêm qua còn chối đây đẩy, nói rằng bị vu oan giá họa, nhưng buổi sáng vợ của anh cắt tóc trên huyện đã tìm đến tận cửa để đánh ghen! Chị ấy có bằng chứng tin nhắn và ảnh trích từ camera cho thấy những cuộc “hẹn hò” gần đây của mẹ chồng tôi. Bà lên huyện làm tóc cách đây 2 tháng, xong từ lúc ấy phải lòng anh thợ cắt luôn, dù anh kia 38 tuổi còn mẹ chồng tôi thì hơn 50 rồi! Lộ vụ cặp kè đũa lệch này ra đúng là mẹ chồng tôi xấu hổ muốn chui ngay xuống đất. Cả ngày hôm nay nhà chồng tôi loạn như chiến tranh ập tới. Pha livestream tối qua của bố chồng tôi được dân làng khen là “tấu hài đặc sắc”, tự mình vạch áo cho người xem lưng. Cá nhân tôi thì đánh giá bố chồng là người thẳng thắn. Xưa nay ông hiền lành tốt bụng nên nhường vợ hơi quá, biết vợ ngoại tình cũng không nổi trận ghen tuông. Có tí rượu vào ông mới đủ dũng khí để “bóc tội” vợ. Giờ mẹ chồng tôi vẫn đang cầu xin chồng tha thứ. 2 thím bên cạnh thì cứ thêm dầu vào lửa xúi anh chị ly hôn. Chẳng biết bố chồng tôi sẽ quyết định như nào, chứ từ giờ về sau là tôi thấy cảnh mẹ chồng khổ sở vì đàm tiếu thiên hạ rồi đó! Theo PNVN