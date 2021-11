Bọ cạp tử thần tràn vào các ngôi làng của Ai Cập, đốt hàng trăm người

Your browser does not support the audio element.

Bọ cạp tử thần (Leiurus quinquestriatus).

Trong nhiều ngày qua, mưa đá và lũ lụt xảy ra ở nhiều khu vực đã khiến bọ cạp rời khỏi hang và tràn vào các khu vực sống của con người. Hệ quả là có tới hàng trăm người bị bọ cạp đốt phải nhập viện. Ba trong số đó đã tử vong vào ngày 13/11.