Bố bé gái bị bảo mẫu bạo hành: 'Con bé bị tát, bật ngửa ra sau'

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại sự việc

Khi phát hiện sự việc, mẹ bé gái xót xa không nghĩ chuyện lại xảy ra với con mình.

"Hồi giờ cứ tưởng mấy chuyện này chỉ có trên mạng, ai ngờ hôm nay chuyện xảy ra với con mình. Bình thường hay xem mấy video này trên mạng mà cũng ứa nước mắt, giờ con em như vậy em mới hiểu làm mẹ đau lòng cỡ nào. Em giờ cứ nhìn con lại tủi lại khóc...", người mẹ xót xa chia sẻ.

Theo chia sẻ của anh L., hàng ngày, vợ chồng anh sửa điện thoại ở cửa hàng dưới nhà còn bảo mẫu trông con của anh chị ở trên lầu. Vì ở trong cùng 1 nhà nên vợ chồng anh chị cũng lơ là, ít xem camera. Cho đến sáng 9/3, vô tình bật điện thoại lên xem thử thì giật mình khi thấy bảo mẫu đang hành hạ con mình.