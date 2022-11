Bố bé gái 8 tuổi nhận lỗi nhu nhược, để người tình hành hạ chết con

Về lý do tại sao bị cáo Trang lại hành xử như vậy đối với cháu Vân An, Thái khai do Trang nói bé không chịu nghe lời. Tuy nhiên, anh ta lại khẳng định bé Vân An rất ngoan.

Ngoài ra, Thái khai do thời gian đi làm rất nhiều nên mọi việc dạy dỗ con gái đều giao hết cho Trang.

Dù con gái đã mất mạng do hành vi tàn độc của người tình nhưng Thái không hề nhận thấy bản thân mình sai, anh ta nói “Bị cáo chỉ biết sai khi làm việc với CQĐT”.

Vị chủ tọa hỏi Thái: “Bị cáo có biết dư luận bức xúc với bị cáo Trang 1 thì bức xúc với bị cáo 10 không? Khi báo chí đưa tin về hành vi của bị cáo tràn ngập trên các báo, bị cáo có nghĩ sau này con trai còn lại của mình sẽ nghĩ như thế nào, cháu sẽ ra sao khi có người cha như thế?”.