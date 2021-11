Bộ ba Jong Kook, Ji Suk Jin, HaHa hoá quý ông trong ảnh quảng bá spin-off ‘Running Man’

Running man: The One Having Fun is Above The One Running là phần phụ sắp ra mắt của chương trình tạp kỹ nổi tiếng cùng tên. Trong phần này, các thành viên cố định của Running man là Kim Jong Kook, Ji Suk Jin và HaHa sẽ cùng những vị khách mời tham gia vào những trò chơi, những nhiệm vụ mới chưa từng xuất hiện trước đây. Để quảng bá cho phần spin-off, mới đây Disney+ đã cho đăng tải những bức ảnh mới của ba thành viên. Trong ảnh, cho dù cả ba người đều hoá thân thành những quý ông mặc suit lịch lãm nhưng người hâm mộ vẫn thấy được sự hài hước thông qua biểu cảm gương mặt của các thành viên.