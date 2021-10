Bộ ảnh đẹp ngất ngây của Á hậu Hoàng My cùng những cú xoay váy thần thái trên địa hình hiểm trở Hang Tiên

Tận dụng khoảng thời gian chìm đắm trong vẻ đẹp thiên nhiên tại đây, Hoàng My thực hiện bộ ảnh thời trang, đặc biệt hình ảnh Á hậu khoe vẻ đẹp rực rỡ cùng những cú xoay váy vô cùng thần thái, được diễn ra ngay trên địa hình hiểm trở giữa hang Tiên – hang động có kết cấu hình dáng tự nhiên của đá và những “ruộng bậc thang” rất nổi tiếng của Quảng Bình.

Á hậu Hoàng My vừa có chuyến du lịch “mùa lũ” kỳ thú và khác biệt giữa lòng quần thể Phong Nha – Kẻ Bàng thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình. Đây là chuyến du lịch đầu tiên vô cùng đặc biệt của cô nhằm hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch tỉnh Quảng Bình. Á hậu Hoàng My đã có những trải nghiệm thú vị với các địa điểm nổi tiếng: Hung Trâu, Suối nước Moọc, hang Tiên. Trong suốt hành trình “ăn rừng, nằm hang”, bên cạnh trải nghiệm chèo sup giữa mùa lũ, lội nước tìm nguồn.

Đầu tiên, tại Hung Trâu - một nơi không dễ để kiếm trên bản đồ, Hoàng My chọn chiếc đầm màu sắc cam của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn. Trên làn nước trong vắt và xanh biếc, xung quanh bao phủ bởi núi non hùng vĩ, Á hậu thả dáng đơn giản nhưng vẫn cuốn hút và toát lên nét đẹp dịu dàng. Không trang điểm cầu kỳ, không trang phục dạ hội thảm đỏ, Hoàng My vẫn rất tỏa sáng tại “sân khấu” Hung Trâu.

Tiếp theo, Á hậu Hoàng My cùng đoàn du lịch di chuyển đến “ngọn nguồn” của dòng lũ - Suối nước Moọc. Đoạn đường rừng này ẩm ướt, sình lầy và khá nguy hiểm. Tuy nhiên, vừa đặt chân đến đây, cảnh quan hùng vĩ và diễm lệ của thiên nhiên khiến Á hậu không khỏi ngạc nhiên. Sự cuồn cuộn và mạnh mẽ của nước suối nguồn tạo nên nguồn cảm hứng cho Hoàng My. Vẫn là một thiết kế của NTk Adrian Anh Tuấn nhưng bộ trang phục lần này lại phản ánh tinh thần của suối nước Moọc. Phần cổ yếm nữ tính giúp khoe ra phần lưng trần nữ tính, vừa thể hiện nét quyến rũ, vừa bí ẩn như nét đẹp của thiên nhiên nơi đây. Mái tóc dài thướt tha của Hoàng My cùng thần thái tạo dáng giúp bộ ảnh thêm phần đặc sắc.

Cuối cùng, Á hậu Hoàng My dừng chân tại hang Tiên - nơi được mệnh danh là “thiên đường” với những cảnh sắc hùng vĩ, tráng lệ. Bộ trang phục của NTK Lý Giám Tiền với phần tà áo bay bổng được Á hậu ưu ái lựa chọn khi chụp ảnh tại đây. Khung cảnh hùng vĩ, bí ẩn nhưng vô cùng diễm lệ hiện ra trước mắt với những thác nước, bậc thang đá, Á hậu Hoàng My thực hiện những cú tung váy, xoay người đầy kiêu hãnh, cảm nhận vẻ đẹp “mê người” của hang Tiên. Hình ảnh vẻ đẹp Hoàng My cùng sắc đỏ rực rỡ của chiếc váy ở giữa lòng hang Tiên, khiến người xem liên tưởng đến một “bông hoa” đang độ khoe sắc rực rỡ nhất giữa thiên nhiên đất trời.