Bỏ 6 loại phế phẩm này vào chậu cây cảnh, trồng 10 năm không thối rễ, hoa đến thì hoa lại nở

Do đó, để tránh vàng lá và thối rễ, bạn nên cho những loại phế phẩm nhỏ này vào chậu cây cảnh trước khi phủ đất và trồng cây lên.

Những người thích trồng cây cảnh chắc hẳn sẽ rất ghen tị khi nhìn thấy hoa và cây do người khác trồng phát triển rất mạnh mẽ, lá xanh hoa thắm trong khi cây mình trồng lại cứ bị vàng lá, thối rễ.

Thêm xỉ than vào đất hoặc đệm dưới đáy chậu cây cảnh có thể làm cho đất có độ thoáng khí và thoát nước tốt.

2. Xỉ than vừa thoát nước vừa có nhiều dưỡng chất tốt cho cây cảnh

Có thể không có nhiều xỉ được tìm thấy ở các thành phố, nhưng nó rất phổ biến ở các vùng nông thôn. Có nhiều người vì tiết kiệm tiền vẫn dùng than đá để đun nấu, nhất là các nhà bán hàng ăn.

Than sau khi được đốt cháy sẽ tạo thành xỉ than. Xỉ than có nhiều lỗ trống hình thành bên trong nên rất tơi xốp.

Xỉ than cũng có thể giải phóng các nguyên tố vi lượng khác nhau, bổ sung chất dinh dưỡng và thúc đẩy tăng trưởng.

Nước dư thừa sẽ được thải ra khỏi khe hở, nó cũng có thể được các lỗ chân lông hấp thụ để đóng vai trò tích trữ nước. Xỉ than giống như một hồ chứa nhỏ, nó được xả ra từ từ, không cần lo lắng nếu tưới quá muộn.

Có xỉ than trong chậu cây cảnh có thể làm cho rễ cây phát triển toàn diện hơn. Những mảnh xỉ lớn có thể đặt dưới đáy chậu cây, còn những mảnh nhỏ hơn có thể trộn vào đất trồng cây cảnh, rất hữu ích.

Hình dạng và cấu trúc của quả thông tương đối đặc biệt, xốp có độ thoáng khí tốt.

3. Ném quả thông vào chậu cây cảnh để tăng độ thoáng khí

Tháng 4 là mùa đẹp nhất cho những chuyến đi chơi. Nhiều người chọn thời điểm này để đi dạo công viên, leo núi, tập thể dục, hít thở không khí trong lành.

Nếu bạn đi lên núi và bắt gặp rất nhiều quả thông, hãy nhớ nhặt chúng lên. Hình dạng và cấu trúc của quả thông tương đối đặc biệt, xốp có độ thoáng khí tốt.

Quả thông có nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cây cảnh