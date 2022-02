BLV Quang Huy: 'Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 2-1'

Hy vọng thời gian tới ông Park có thêm cầu thủ mới để linh hoạt thay đổi lối chơi. Bóng đá đá Việt Nam cấp đội đội tuyển hiện tại theo tôi tiềm năng còn rất lớn vì có nhiều cầu thủ trẻ và tiếp tục được bổ sung trong thời gian tới".

Dự đoán về kết quả trận đấu, BLV Quang Huy tin rằng tuyển Việt Nam có cơ sở để hướng tới một trận thắng trước Trung Quốc. Nhìn lại trận lượt đi, tuyển Việt Nam gỡ hòa 2-2 nhưng do thiếu tập trung ở những phút cuối nên để thua rất đáng tiếc.

“Chúng ta chắc chắn rút ra nhiều bài học ở trận lượt đi. Tôi dự đoán tuyển Việt Nam có chiến thắng 2-1.

Tôi mong Việt Nam sẽ có niềm vui ngay trong ngày mùng 1 Tết, mang tới một sự khởi đầu thật đẹp cho bóng đá nước nhà trong năm Nhâm Dần”, BLV Quang Huy chúc thầy trò HLV Park Hang Seo giành trọn 3 điểm trên sân nhà Mỹ Đình.

Huy Phong