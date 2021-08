BLV Quang Huy: HLV Park Hang Seo chọn tân binh rất đúng bài

Tuy nhiên các đội bóng vùng Vịnh có một điểm yếu là họ hay chơi mất tập trung. Bên cạnh đó, tôi vẫn hy vọng tuyển Việt Nam gặp may mắn, và khi cờ đến tay thì HLV Park Hang Seo biết phải làm gì để có kết quả tốt nhất", BLV Quang Huy lạc quan cho chuyến làm khách tại Saudi Arabia.

Danh sách tuyển Việt Nam:

- Thủ môn (3): Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Đặng Văn Lâm (Cerezo Osaka)

- Hậu vệ (10): Hồ Tấn Tài (Bình Định), Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng (Hà Nội FC), Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh (HAGL); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Trương Văn Thiết (CLB Viettel).

- Tiền vệ (7): Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy (Hà Nội FC); Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh (HAGL); Phan Văn Đức (SLNA), Lê Tiến Anh (Bình Định); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel).

- Tiền đạo (5): Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Phạm Tuấn Hải (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Hồ Tuấn Tài (CLB TP.HCM), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương).

Video tuyển Việt Nam 2-1 Malaysia:

Song Ngư