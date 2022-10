‘Blonde’ - bộ phim gây sốc về Marilyn Monroe

Ngồi ghế đạo diễn là Andrew Dominik – nổi tiếng với Killing Them Softly (2012) và series Mindhunter (2017-2019). Kịch bản cũng do anh chấp bút, dựa trên tiểu thuyết cùng tên phát hành năm 2000 của Joyce Carol Oates. Nội dung lồng ghép nhiều sự kiện có thật lẫn tin đồn xoay quanh cuộc đời Marilyn Monroe, từ đó lật mở cho người xem hình ảnh hoàn toàn khác về minh tinh. Do đó, nhiều tình tiết trong phim là hư cấu, một số nhân vật có thật cũng được đổi tên hoặc gọi bằng biệt danh khác.

Nữ diễn viên Ana de Armas trong vai minh tinh Marilyn Monroe.

Với thời lượng lên đến 166 phút, kịch bản không tuân thủ cấu trúc ba hồi mà chia cuộc đời Marilyn Monroe thành nhiều giai đoạn khác nhau. Thay vì đào sâu sự nghiệp diễn xuất, phim tập trung khai thác những mối tình và hôn nhân tan vỡ của người đẹp tóc vàng. Khi còn trẻ, cô cùng lúc yêu hai người đàn ông là Eddy Robinson Jr. (Evan Williams) và Cass Chaplin (Xavier Samuel) – con trai danh hài Charlie Chaplin, tạo thành mối quan hệ mở. Ở nửa sau, minh tinh lần lượt trải qua hai đời chồng: Cựu vận động viên Joe DiMaggio (Bobby Cannavale), sau đó là biên kịch Arthur Miller (Adrien Brody). Vì cách chọn mốc thời gian, phim bỏ qua James Dougherty – người chồng đầu tiên Monroe kết hôn khi mới 16 tuổi. Ở bất cứ giai đoạn nào, Marilyn Monroe hiện lên với hình ảnh bi kịch, nhiều nước mắt. Tuổi thơ cay đắng khiến cô trở thành tâm hồn khao khát yêu thương. Đến khi có thai, minh tinh phải phá bỏ đứa bé vì nhiều lý do. Hình ảnh bào thai và cảnh Monroe ôm bụng xuất hiện xuyên suốt, cho thấy khao khát làm mẹ nhưng không thành hiện thực. Khi ở bên những người đàn ông, minh tinh trở nên yếu đuối khác xa hình ảnh lộng lẫy trước ống kính. “Em chỉ muốn được anh yêu mà thôi” – lời ca khúc I wanna be loved by you phát lên trong một cảnh phim như nói thay cõi lòng nhân vật. Chuyện phim khai thác tình sử và cuộc sống nội tâm của Marilyn Monroe hơn là sự nghiệp diễn xuất.

Kể lại câu chuyện đời Marilyn Monroe, Andrew Dominik sử dụng phong cách dữ dội. Nhà làm phim không ngại sử dụng những cảnh khỏa thân, cảnh nóng táo bạo để lột tả chân dung diễn viên. Nhiều cảnh gây sốc, mô tả Marilyn Monroe như công cụ tình dục của đàn ông, một “thứ đồ chơi” của Hollywood hơn là được tôn vinh như biểu tượng sắc đẹp thế giới. Đạo diễn cũng bóc tách những chuyện ít ai ngờ, điển hình việc Monroe quan hệ với bị cưỡng hiếp trong buổi thử vai. Trái ngược sự trần trụi, góc khuất xấu xí từ cuộc đời Marilyn Monroe là những thước phim đẹp. Nhà làm phim có nhiều sáng tạo, phá cách so với thể loại tiểu sử. Các cảnh quay liên tục thay đổi từ đen trắng sang có màu. Ống kính cũng không cố định mà chuyển từ góc rộng, góc hẹp đến quay bằng máy cầm tay (handheld). Tuy nhiên, phong cách khiến phim khó theo dõi với khán giả đại chúng. Kết quả, tác phẩm như bức tranh chắp vá từ nhiều lát cắt cuộc đời minh tinh thay vì kể một câu chuyện rõ ràng. Khán giả phản ứng, phim xúc phạm người quá cố Diễn xuất của Ana De Armas là điểm sáng. Trước đó, nữ diễn viên sinh năm 1988 gây chú ý với những vai phụ trong các phim hành động như No Time to Die (2021), The Gray Man (2022),... Lần này, cô thực sự “lột xác” để trở thành minh tinh huyền thoại. Dù có ngoại hình và gương mặt không thực sự giống Monroe, Ana De Armas vẫn dành hết tâm huyết cho vai diễn. Cô đặc biệt thể hiện kỹ năng biến hóa trong những cảnh nặng nề nội tâm, cho thấy cuối cùng Marilyn Monroe cũng chỉ là một phụ nữ yếu đuối như bao người. Phim có nhiều cảnh quay gây sốc, khiến khán giả phẫn nộ.

Bên cạnh Ana De Armas, các gương mặt còn lại đều là diễn viên thực lực, giúp câu chuyện hấp dẫn hơn. Julianne Nicholson xuất hiện ít ỏi nhưng gây ấn tượng với vai Gladys – mẹ ruột Marilyn Monroe. Tài tử Adrien Brody cũng bất ngờ xuất hiện với vai người chồng thứ ba của minh tinh. Nhân vật đóng vai trò quan trọng, tạo nên những khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời diễn viên huyền thoại. Khi ra mắt tại LHP Venice 2022, tác phẩm từng được đánh giá tốt, nhận được nhiều lời khen cho màn hóa thân của Ana de Armas. Tuy nhiên, phim trở thành đề tài gây tranh cãi khi được phát hành tại rạp và nền tảng trực tuyến, bị xếp vào loại “thối” trên Rotten Tomatoes với 43% bình chọn và đạt 5.6/10 điểm trên IMDb. Bên cạnh những đánh giá thấp từ giới phê bình, người hâm mộ Marilyn Monroe cũng phản ứng dữ dội với phim. Phần lớn cho rằng dự án xúc phạm người quá cố.