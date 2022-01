BlackPink và BTS không là tất cả của âm nhạc Hàn Quốc

Theo Gaon Music Chart, ca khúc của nghệ sĩ/nhóm nhạc (không hát pop) giữ ngôi quán quân hoặc những vị trị cao trong bảng xếp hạng, có tên trong danh sách bài hát phát trực tuyến và được tải xuống nhiều nhất Hàn Quốc vào năm 2021.

Celebrity của IU đứng đầu danh sách bài hát được stream nhiều nhất, tiếp theo là Rollin' (Brave Girls), Dynamite (BTS), Lilac (IU) và Next Level (aespa).

Đối với lượt tải xuống nhiều nhất, My Starry Love và Love Always Run Away của nghệ sĩ nhạc trot Lim Young Woong đứng vị trí số một và hai, Antidote và Paranoia của Kang Daniel xếp sau nhưng trước Butter (BTS).

Đầu năm 2022, hip-hop lên ngôi trên nền tảng phát trực tuyến Melon nhờ sức hút từ chương trình truyền hình Show Me the Money. Những rapper trong show trình diễn ca khúc hip-hop theo cách riêng, khiến dòng nhạc này hot trở lại.

Theo Dal Yong Jin, hip-hop đã trải qua giai đoạn biến động trong nhiều thập kỷ, và không thể phủ nhận đây là dòng nhạc tạo ra nền tảng cho âm nhạc đại chúng ở xứ kim chi.

Anh chia sẻ: "Kể từ khi Seo Taeji and Boys chơi nhạc hip-hop giữa những năm 1990, dòng nhạc sôi động đã ảnh hưởng rất nhiều đến ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. Thực tế, hip-hop chính là thể loại nhạc hàng đầu xứ Hàn".

"Các nhóm nhạc thần tượng mượn giai điệu hip-hop để phản ánh những vấn đề trong xã hội đương đại như giáo dục, công việc, cuộc sống, đồng thời xem nó là phương tiện giao tiếp với người hâm mộ trẻ tuổi. BTS và Stray Kids đã làm rất tốt điều này", Yong Jin đánh giá.