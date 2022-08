BlackPink tính toán quá nhiều

Trong single mới nhất Pink Venom, người ta thấy rõ những toan tính để biến bài hát thành bản hit bùng nổ, nhưng đôi khi những điều đó lại mang đến tác dụng ngược.

2 năm trước, chúng ta từng thấy những bước đi bùng nổ của 4 cô gái BlackPink khi How You Like That công phá hàng loạt các kỷ lục tại các bảng xếp hạng, một Ice Cream giúp các cô gái trở thành nhóm nhạc nữ KPop đầu tiên có thể tiến vào top 20 của bảng xếp hạng Billboard Hot 100 danh giá. Có thể thấy những toan tính rất rõ ràng của đội ngũ sản xuất trong cả hai sản phẩm ấy.

Với How You Like That, người nghe được thấy một bản trap/hiphop đậm đặc màu sắc quen thuộc của các bản hit lừng lẫy DDU-DU DDU-DU hay Kill this love đã từng đem lại thành công vang dội cho 4 cô gái, nhằm đảm bảo cho một màn comeback chắc chắn bùng nổ.

Qua Ice Cream, không gian âm nhạc lại lật ngược sang hường phấn mộng mơ, kết hợp với một trong những cái tên hot bậc nhất của US-UK là Selena Gomez đã đảm bảo mang đến những thành tích quốc tế “vô tiền khoáng hậu” đối với một girlgroup KPop.



BlackPink trong MV ''How You Like That''.

Tất cả những tính toán của đội ngũ sản xuất đều thành công vang dội, cái tên BlackPink phủ sóng đúng như những gì họ mong muốn. Tuy nhiên, âm nhạc lại đóng góp không nhiều trong thành công đó, vẫn là BlackPink mà khán giả từng biết đến qua rất nhiều các bài hát trước đó, không khác biệt, không đột phá.