BLACKPINK thật sự bị YG 'kìm kẹp'?

So với các nhóm nữ cùng thời như TWICE hay Red Velvet, kho nhạc của BLACKPINK quả thực hạn chế. Với các fan nhóm, việc nghe đi nghe lại, thuộc lòng cả các b-side là điều quá quen thuộc mỗi khi “đói nhạc".

Một bộ phận fan nhạc khó tính cho rằng BLACKPINK chỉ là sản phẩm thành công của truyền thông và “chiêu trò" xây dựng hình ảnh. Để xét riêng về yếu tố âm nhạc, là một nghệ sĩ có discography music (danh sách đĩa nhạc) đủ sức ảnh hưởng thì nhóm nữ nhà YG vẫn còn thiếu nhiều yếu tố.

Sản phẩm hiếm hoi đồng nghĩa với việc BLACKPINK cũng rất ít khi comeback. Thậm chí, nguyên năm 2017, YG cho nhóm quảng bá chỉ với single As If It's Your Last dù mới ra mắt 1 năm. Là tân binh, các nhóm nhạc luôn phải năng nổ hoạt động để hâm nóng tên tuổi.

Lịch trình này của YG đã gây nên ý kiến trái chiều trong cộng đồng fan. As If It's Your Last từng gây ám ảnh với cả BLACKPINK lẫn người hâm mộ, các thành viên chọn đây là ca khúc ghét nhất vì biểu diễn quá nhiều lần.

Quãng nghỉ giữa các đợt trở lại của BLACKPINK luôn khiến fan phải “dài cổ” ngóng trông. Đỉnh điểm nhất là giữa hai album The Album và Born Pink.

Tháng 11/2020, BLACKPINK kết thúc quảng bá The Album và bài chủ đề Lovesick Girls. Nhóm chìm vào “khoảng lặng" suốt năm 2021. Không comeback nhóm, chỉ có Lisa và Rosé quảng bá solo chóng vánh. BLINK đợi BLACKPINK trở lại không khác gì thần tượng nhập ngũ.

Cuối tháng 8/2022, BLACKPINK mới chính thức comeback với single Pink Venom, mở đường quảng bá album Born Pink và tour thế giới dài hơi kết thúc vào tháng 9/2023.

Theo dõi BLACKPINK, các BLINK nhiều lần “đói nhạc" đến mức chỉ cần 1 hint comeback vô tình được hé lộ cũng đủ sức viral mọi nền tảng. Khi còn ở YG đã thế, hiện tại khi 4 cô gái không còn duy trì hợp đồng cá nhân, việc BLACKPINK comeback càng xa vời hơn bao giờ hết.



Kết thúc World Tour Born Pink, BLACKPINK lại trở về thời gian không rõ ngày comeback.