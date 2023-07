Blackpink sẽ hát hơn 13 bài, còn có màn solo của 4 thành viên

Đây được xem là một chủ đề hấp dẫn đối với khán giả Việt bởi 4 cô gái nhà YG Entertainment đang có những sản phẩm riêng mang đậm dấu ấn cá nhân.

Cụ thể, Jisoo tựa như một bông hoa rực rỡ trong ca khúc solo mới phát hành Flower, Jennie Kim quyến rũ không thể rời mắt với You & Me, Rosé Park tỏa sáng với Gone & On the ground và Lisa với 2 ca khúc đậm chất hiphop LALISA và Money.



Hình ảnh Jisoo trong ca khúc "Flower" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tại thị trường châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, Blackpink có sức ảnh hưởng nhất định. Tuy nhiên, lượng fan only (người hâm mộ riêng của từng thành viên) đa phần khá lớn.