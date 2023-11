BlackPink sắp bị thay thế?

Cô nổi trội với giọng hát nội lực cùng kỹ năng nhảy, biểu cảm, kiểm soát sân khấu tốt. Tương tự Jennie là center của BlackPink thì Ahyeon cũng tạo nên màu sắc đặc trưng cho Baby Monster.



Ahyeon (ảnh trái) và Chiquita (ảnh phải) được nhận xét có nhiều điểm tương đồng với Jennie, Lisa.

Thậm chí, khi tin đồn Ahyeon rời nhóm râm ran trên mạng xã hội cách đây không lâu, nhiều khán giả bình luận nếu mất đi thành viên này, Baby Monster hoàn toàn thất bại.

Trong khi đó, Chiquita thường được so sánh với đàn chị Lisa bởi cả hai cùng đến từ Thái Lan. Họ đều có vóc dáng đẹp với gương mặt như búp bê và kỹ năng vũ đạo xuất sắc. Hai bản cover What other people say và All of me do Chiquita thể hiện cũng đạt hàng chục triệu lượt xem.

Chưa biết Baby Monster có thể đạt đến tầm vóc như BlackPink hay không. Nhưng việc nhóm nhạc này nổi tiếng, thậm chí vươn lên top đầu trong số các nhóm nhạc nữ thế hệ thứ 4 của Kpop là chuyện chắc chắn bởi họ xuất thân từ công ty lớn như YG Entertainment.

Kênh YouTube chính thức của Baby Monster đã có hơn 3,15 triệu người đăng ký ngay cả trước khi ra mắt và số lượt xem tích lũy đã vượt quá 450 triệu, theo Hankyung.

Theo Tiền Phong