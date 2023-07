BLACKPINK nói tiếng Việt, đội nón lá và nhảy trên nền nhạc 'See tình' trong đêm diễn tại Hà Nội

Đêm nhạc đầu tiên của BLACKPINK tại Hà Nội diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình tối 29/7. Không phụ sự mong mỏi của khán giả, bốn cô gái xứ kim chi mang tới những phần trình diễn bùng nổ.

Trong hơn hai tiếng đồng hồ, BLACKPINK thể hiện hơn 20 ca khúc nổi tiếng, gắn liền với tên tuổi của nhóm như: How You Like That, Whistle, Pretty Savage, Lovesick Girl, Don’t Know What to Do, Kill This Love, Playing with Fire...

Bốn cô gái BLACKPINK làm bùng nổ sân vận động Mỹ Đình.

Cuối chương trình, bốn thành viên của BLACKPINK cũng có những phần trình diễn solo làm nức lòng người hâm mộ. Bắt đầu là Jisoo với ca khúc Flower. Hàng nghìn khán giả phía dưới đã hoà giọng với nữ ca sĩ trong phần điệp khúc và cùng cô thực hiện vũ điệu nở hoa.

Tiếp đến, Jennie thể hiện hai ca khúc là You and I, Solo. Rosé hát Gone, On the Ground. Lisa là nữ ca sĩ kết thúc phần solo với ca khúc Lalisa.