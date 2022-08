BLACKPINK nổi nhất VMAs 2022: 'Rắn chúa' Taylor Swift quẩy Pink Venom

Đặc biệt, khoảnh khắc Taylor Swift liên tục hát và nhảy theo Pink Venom nhanh chóng viral trên khắp các mạng xã hội. Giọng ca Look What You Made Me Do nhiệt tình "nhép" các đoạn lời tiếng Anh, trong khi nhún nhảy theo nhạc ở các đoạn tiếng Hàn.

Trước đó, "rắn chúa" đã sử dụng nhạc nền Pink Venom cho video mới nhất trên TikTok của mình.

Tạp chí Billboard còn nhận xét Pink Venom xếp thứ 2 trong tất cả các màn trình diễn tại VMAs 2022. Billboard còn ngụ ý rất có thể BLACKPINK sẽ còn xuất hiện thêm nhiều lần tại các lễ trao giải Mỹ trong thời gian tới.