BlackPink nhảy dưới trời mưa tầm tã, Jennie gặp sự cố

BlackPink hoàn thành chặng cuối của chuyến lưu diễn Born Pink tại các sân vận động lớn của Mỹ. Nhóm bắt đầu từ New Jersey trong tháng này và sẽ tổ chức các buổi biểu diễn quy mô lớn tại Las Vegas vào ngày 18, San Francisco ngày 22 và Los Angeles ngày 26/8.

Truyền thông nước ngoài đưa tin BlackPink nhuộm hồng New York và New Jersey, ít nhất 100.000 người đã tham dự buổi hòa nhạc của các cô gái nhà YG tổ chức tại New Jersey vào ngày 12 và 13/8.



BlackPink biểu diễn dưới trời mưa lớn.