BLACKPINK 'nắm trùm' từ Á đến Âu, nhưng TWICE mới là nhóm nữ đỉnh nhất

Cuộc đổi ngôi giữa TWICE và BLACKPINK trở nên rõ ràng hơn khi BLACKPINK phát hành How You Like That vào năm 2020. Không dừng lại ở giới hạn trong nước, 4 cô gái nhà YG bắt đầu được gọi tên như girlgroup toàn cầu, "kèn cựa" với cả BTS. Cũng trong năm này, TWICE tăng nhẹ lên hạng 5 tại BXH Gallup, nhưng BLACKPINK đã vươn xa hơn khi "nhảy cóc" đến tận hạng 3 dù trước đó còn không góp mặt trong top 10.

Năm 2021

2021 tiếp tục là một năm kém may mắn của TWICE. Nhóm rơi xuống hạng 7 trong BXH, thua cả tân binh aespa. Trong khi đó, BLACKPINK giữ vững hạng 3 nhờ màn debut solo vô cùng thành công của Lisa và Rosé.

Dựa trên những số liệu vừa đề cập, chủ topic kết luận rằng TWICE hoàn toàn áp đảo BLACKPINK trong 4 năm từ 2016 đến 2019. Trong khi đó, bắt đầu từ 2020, girlgroup nhà YG mới bắt đầu vươn lên mạnh mẽ. Xét về số lượng năm "on top" cũng như thứ hạng cao nhất mà 2 nhóm đạt được trên Gallup, người này cho rằng TWICE mới thật sự là nhóm nữ "trùm cuối" của Gen 3.

Trước đó, nhiều BLINK cho rằng BLACKPINK vượt mặt TWICE trong cả 2 năm 2018 và 2019 chứ không phải chuyện gần đây. Và chủ topic đã dùng BXH Gallup để chứng minh điều ngược lại.

Một số comment:

- Ca khúc đỉnh nhất thế hệ 3 là Cheer Up hoặc Ddu-du Ddu-du nhé.

- Xin lỗi nhưng người chiến thắng thực sự là BLACKPINK. Sao ONCE cứ cố phủ định sự thật này làm gì cho mệt nhỉ? Làm ơn đừng giả vờ như TWICE cùng đẳng cấp với BLACKPINK nữa. Mọi chỉ số đều nói lên rằng TWICE thua cuộc trong trận chiến này rồi.