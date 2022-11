BlackPink lập kỷ lục khi thu 3,3 triệu USD một đêm diễn

Trước đó In your area - tour diễn vòng quanh thế giới đầu tiên của BlackPink cũng là tour diễn có doanh thu cao nhất đối với một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc. Bắt đầu tháng 11/2018 và kết thúc tháng 2/2020, In your area đi qua 17 quốc gia và 26 thành phố.

6 năm kể từ khi ra mắt, BlackPink đang là nhóm nhạc nữ lớn nhất của Hàn Quốc với 6 video đạt hơn 1 tỷ lượt xem trên YouTube. Bốn cô gái đang thống trị làng thời trang thế giới khi là đại sứ cho loạt thương hiệu xa xỉ như Dior, Chanel, Saint Laurent và Celine.