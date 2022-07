BlackPink giúp tăng 4.000% doanh số bán trang phục

Trong chương trình Things Are Suspicious These Days được phát sóng ngày 27/7, nhà thiết kế Kim Danha đã xuất hiện với tư cách khách mời và chia sẻ thông tin về quá trình làm ra những bộ hanbok mà nhóm nhạc BlackPink mặc trong MV How You Like That.

Kim Danha cho biết những bộ hanbok mà cô làm cho BlackPink là thiết kế nhận được nhiều sự quan tâm nhất. Sau khi nhóm nhạc nữ nhà YG mặc chúng trong MV How You Like That, nhà thiết kế Kim đã nhận được nhiều đơn hàng từ khắp nơi trên thế giới.