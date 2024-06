BlackPink dừng hoạt động

Với nhóm nữ thế hệ ba, khán giả chỉ còn gặp Twice, Red Velvet, Dreamcatcher, Oh My Girl... Twice là nhóm nhạc hoạt động tích cực so với phần còn lại, họ cũng vượt qua “lời nguyền 7 năm”, tiếp tục đồng hành dưới trướng JYP với tư cách một nhóm hoàn chỉnh.

Về trường hợp của BlackPink, nhóm không phát hành bất kỳ bài hát mới nào trong hơn 18 tháng. Tuy nhiên, bốn cô gái đã có chuỗi concert trên toàn thế giới thành công. Việc gây lo ngại lúc này là họ đều đã tách lẻ, chỉ ký hợp đồng hoạt động nhóm với YG, nên việc đoàn tụ cũng gặp nhiều trắc trở.

Theo Tiền Phong