BLACKPINK 'đốt cháy' sân khấu cùng 125.000 khán giả tại Coachella 2023

BLACKPINK trình diễn tại Coachella 2023.

Trong suốt 1 tiếng 30 phút, nhóm nữ nhà YG "đốt cháy" sân khấu với 18 ca khúc đình đám làm nên tên tuổi như Pink Venom, Kill This Love, How You Like That, Boombayah, DDu-Du-DDu-Du... Liên tục hát live và thực hiện vũ đạo khó nhưng BLACKPINK vẫn cho thấy vị thế nhóm nhạc nữ hàng đầu K-pop khi trình diễn đầy nhiệt huyết.

Đặc biệt hơn, BLACKPINK còn mang đến những màn trình diễn solo. Trong đó, Jennie gây chú ý khi biểu diễn bài hát mới You&Me. Nữ thần tượng diện trang phục màu trắng theo phong cách ballet. Màn tương tác của Jennie với vũ công nam khiến không khí lễ hội Coachella trở nên nóng hơn bao giờ hết.