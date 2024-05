BLACKPINK đạt được kỷ lục số lượt xem MV cao nhất trong lịch sử

Bên cạnh "DDU-DU DDU-DU", BLACKPINK còn sở hữu nhiều ca khúc khác với số lượt xem "khủng" như Kill This Love (1,9 tỉ), Boombayah (1,6 tỉ), How You Like That - Dance Performance (1,6 tỉ), As If It's Your Last (1,3 tỉ), How You Like That (1,2 tỉ), và cả hai MV solo "Solo" và "Money" của Jennie và Lisa, mỗi MV đều đạt hơn 1 tỉ lượt xem.

BLACKPINK đã vượt qua và trở thành nghệ sĩ châu Á có chuyến lưu diễn mang về doanh thu cao nhất trong lịch sử.

Bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 năm 2022, tour lưu diễn toàn cầu của BLACKPINK mang tên BORN PINK đã chính thức kết thúc vào ngày 17 tháng 9 năm 2023. Chuyến lưu diễn này không chỉ ghi nhận một số lượng doanh thu ấn tượng mà còn thiết lập nhiều kỷ lục đáng tự hào cho bốn cô gái thuộc YG Entertainment.