BLACKPINK chính thức xuất hiện, mở màn Born Pink Hà Nội cùng pháo hoa và biển hồng choáng ngợp!

19 giờ 45 phút tối 29/7, giây phút được mong đợi nhất của BLINK Việt đã chính thức diễn ra.

Tại SVĐ Mỹ Đình, nhóm nhạc BLACKPINK bước lên sân khấu trong sự vỡ oà của người hâm mộ, Born Pink Hà Nội - concert khép lại hành trình châu Á của nhóm nhạc nữ toàn cầu mở màn với How You Like That. Sân khấu được phủ trong biển hồng choáng ngợp.