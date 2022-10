BLACKPINK bị chê hát đè, nhảy lỗi quá nhiều khi đi tour

Your browser does not support the video tag.

Một fancam cho thấy Jennie và Jisoo không đưa mic lên nhưng lời bài hát vẫn phát ra rõ ràng

Bên cạnh các bình luận chê bai, một số cư dân mạng tỏ ra rất bất ngờ khi một nhóm nhạc nổi tiếng về khả năng trình diễn như BLACKPINK lại "tụt phong độ" nhanh như vậy chỉ sau hơn 2 năm. Họ cho rằng việc vắng mặt quá lâu cộng với việc tập trung cho các hoạt động thời trang khiến BLACKPINK không có thời gian để luyện tập.

Hồi cuối tháng 8, khi BLACKPINK lần đầu biểu diễn tại lễ trao giải VMAs, nhóm cũng bị tạp chí Variety chê về việc để nhạc nền quá lớn. Variety cho rằng tình trạng hát nhép (Lip-Sync Snafus) ở VMAs 2022 là tệ nhất. Họ nhấn mạnh: "Có vẻ như tại VMAs năm nay, sai lầm dễ thấy nhất là tình trạng hát nhép rõ ràng."