‘Black Panther: Wakanda Forever’ được khen hoành tráng và cảm xúc hơn phần đầu

Sau thành công của “Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022)” và “Thor: Love and Thunder (2022)”, “Black Panther: Wakanda Forever” (Tựa Việt: Chiến binh báo đen: Wakanda bất diệt) được người xem mong đợi nhất.

Xem trailer Black Panther: Wakanda Forever: Trailer phim Black Panther: Wakanda Forever Poster phim Black Panther: Wakanda Forever Black Panther: Wakanda Forever đã có buổi ra mắt toàn cầu tại thị trường Bắc Mỹ những ngày qua. Nhiều ngôi sao và khách mời đã tham gia sự kiện gồm dàn diễn viên chính của bộ phim: Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Winston Duke, Angela Bassett, Tenoch Huerta Mejía, Dominique Thorne, Michaela Coel, Alex Livinalli và Mabel Cadena… Trên thảm đỏ, Letitia Wright đã tái hiện lại trang phục của Chadwick Boseman cùng thủ hiệu Wakanda Forever năm xưa. Dàn diễn viên và ê-kíp tham dự buổi ra mắt ở Bắc Mỹ Đạo diễn Ryan Coogler, biên kịch Joe Robert Cole cùng hai nhà sản xuất Kevin Feige và Nate Moore, điều hành sản xuất Louis D'Esposito và Victoria Alonso, giám đốc âm nhạc Ludwig Göransson cũng xuất hiện. Ngoài ra, buổi còn có sự góp mặt của Michael B. Jordan, Michaela Coel, Lake Bell, Jemini Powell, Regé-Jean Page và Rihanna – người sẽ trình bày ca khúc gốc Lift Me Up cho “bom tấn” sắp tới. Sau buổi công chiếu, tác phẩm nhận về hàng loạt lời khen ngợi của giới phê bình. Marc Malkin của Variety viết ngắn gọn: “Black Panther: Wakanda Forever là tất cả mọi thứ và hơn thế nữa.” Sean O’Connell của CinemaBlend đánh giá: “Trên tất cả, Black Panther: Wakanda Forever của Ryan Coogler là một sự thanh lọc cảm xúc. Một bộ phim đầy ý nghĩa về sự mất mát, di sản và hàn gắn. Câu chuyện gần gũi nhưng hoành tráng với các cuộc tranh giành quyền lực toàn cầu và âm mưu chốn hoàng gia. Namor của Tenoch Huerta vô cùng ấn tượng. Phim có rất nhiều điều để thảo luận.” Nikki Novak đến từ Rotten Tomatoes đánh giá: “Xem Black Panther: Wakanda Forever giống như du hành tới tương lai và chứng kiến một bộ phim chỉ có thể được thực hiện trong nhiều năm sau này. Giống như Wakanda, tác phẩm là điều kỳ diệu về mặt công nghệ, hình ảnh và cảm xúc. Ryan Coogler đã tạo ra một bộ phim hay nhất sự nghiệp. Phim mang đến cảm xúc, sự tưởng nhớ, hài hước và ly kỳ.” Wilson Morales của Black Film And TV chia sẻ: “Black Panther: Wakanda Forever gửi lời tri ân đến Chadwick Boseman, đồng thời giới thiệu các nhân vật mới và vẫn mang đến phần hình ảnh tuyệt vời. Angela Bassett đúng chất vương giả của bậc quân vương, Letitia Wright có sự mạnh mẽ để bước tiếp và dàn diễn viên cũ vẫn tuyệt như mọi khi. Thật tuyệt vời khi bước vào thế giới này một lần nữa.” Jack McBryan của The Direct hào hứng: “Black Panther: Wakanda Forever là một hiện tượng. Đây chính là dự án tốt nhất Phase 4 của MCU. Tôi không thể diễn tả được sự xuất sắc của âm nhạc từ đầu đến cuối phim. Dàn diễn viên không hề có điểm yếu nào nhưng tôi phải gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Angela Basset và Letitia Wright – những người thật sự khiến tôi bùng nổ.” Brian Davids đến từ The Hollywood Reporter bình luận: “Black Panther: Wakanda Forever là bộ phim sâu sắc và mạnh mẽ nhất của Marvel cho đến thời điểm hiện tại. Tác phẩm nặng nề và u tối một cách cần thiết, thay vì theo tông màu tươi sáng vốn có của hãng phim. Kỹ xảo, dựng phim đều có sự nâng cấp, và diễn xuất cũng lên một tầm cao mới.” Perri Nemiroff của Collider viết: “Black Panther: Wakanda Forever quá xuất sắc. Một câu chuyện vô cùng mạnh mẽ về việc tiến lên phía trước, đối mặt với sự mất mát và tan vỡ. Song, phim cũng mang đến cảm xúc và sự hồi phục tuyệt vời. Bộ phim đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình. Đây vẫn là dàn diễn viên yêu thích nhất của tôi. M’Baku vẫn là số 1, nhưng Shuri của Letitia Wright mới là trái tim của tác phẩm. Còn Tenoch Huerta? Không ai có thể vào vai Namor tốt hơn anh chàng này.” Sau buổi họp báo, Black Panther: Wakanda Forever được nhắc tới là một trong những bộ phim đầy cảm xúc nhất của Marvel khi đây là bộ phim tri ân Chadwick Boseman thông qua hình ảnh của Black Panther. Phim sẽ khởi chiếu toàn quốc từ ngày 10/11.