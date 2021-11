Black Friday năm nay ở Mỹ không còn như xưa

Các trung tâm mua sắm và các cửa hàng cho biết lượng người tụ tập chờ trước giờ mở cửa ở mức vừa phải, không còn cảnh chen lấn, tranh giành những sản phẩm đồ chơi hay đồ điện tử mới nhất những năm trước. Bởi mua sắm trực tuyến hiện đã quá phổ biến. Các chương trình giảm giá cũng đã diễn ra trong những tuần trước đó và kéo dài cho đến Giáng sinh, kể cả trên website lẫn các cửa hàng.

Một Black Friday lặng lẽ, khác thường so với mọi năm (Ảnh AP).

Trong khi đó, các mặt hàng trên kệ cũng ít đi do khan hiếm nguồn cung khiến nhiều khách hàng bức xúc. Christian MacDonald, người đầu tiên trong hàng khoảng 75 người xếp hàng chờ trước một cửa hàng của Target ở Costa Mesa (California Mỹ) đã phải ra về tay trắng.

"Tôi đến đây bởi tôi nghĩ rằng hôm nay là Black Friday, họ sẽ có màn hình Switch OLED mới, nhưng họ không có", MacDonald nói và cho biết anh đã chờ cả tiếng rưỡi đồng hồ để mua máy chơi điện tử Nintendo đang gây sốt.

Mall of America - Trung tâm thương mại lớn nhất nước Mỹ ở Bloomington, bang Minnesota cho biết, có gần 100.000 người đã đến vào đầu giờ chiều thứ 6, gấp đôi so với năm ngoái nhưng vẫn thấp hơn so với năm 2019.