Black Friday: Dồn dập giảm giá sâu, khách vẫn kén

Những ngày này, Minh Tiệp - chủ shop thời trang thiết kế Villa Wings - di chuyển liên tục từ xưởng may tại TP. Thủ Đức tới các điểm hội chợ bán hàng như The New District (quận 10) hay Sân vận động Hoa Lư (quận 1). Ngoài bán hàng online, việc mở bán tại hội chợ cuối tuần sẽ tăng khả năng tiếp cận khách hàng.

Đây là tháng bận rộn trong năm của Tiệp. Cậu liên tục nhìn điện thoại, kiểm tra và chốt đơn hàng trong chiến dịch sale mạnh dịp Black Friday. Ngoài bán phi lợi nhuận nhiều dòng sản phẩm, shop của cậu năm nay còn giảm giá các sản phẩm mới để đón đầu khách cho Giáng sinh cũng như mùa mua sắm cuối năm; miễn phí vận chuyển, đổi kích cỡ quần áo với hóa đơn trên 1 triệu đồng.