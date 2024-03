Bitcoin tăng giá kỷ lục: Hiện tượng đầu cơ hay đầu tư?

Đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong phiên giao dịch ngày 8/3, giá của bitcoin đã có lúc vươn lên mức đỉnh mới 70.000 USD/bitcoin, sau khi bất ngờ vượt qua ngưỡng kỷ lục xác lập vào ngày 5/3 là 69.202 USD/bitcoin.



Đây là lần đầu tiên sau hơn hai năm, đồng bitcoin liên tục phá kỷ lục. Điều này được cho là nhờ cơn “hưng phấn” bắt nguồn từ dòng tiền đổ vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) bitcoin giao ngay.



Tuy nhiên, đến sáng 9/3 giá của đồng tiền kỹ thuật số phổ biến nhất trên toàn cầu đã “quay đầu” đi xuống.



Giữa bối cảnh giá vàng tiếp tục tăng ngoài phán đoán của các thị trường và những kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trước tháng 6/2024 đã bị dập tắt, liệu “cơn sốt” bitcoin sẽ sớm quay trở lại hay đồng tiền này sẽ tiếp nối chu kỳ biến động lớn như đã chứng kiến suốt nhiều năm qua?



Những khác biệt của làn sóng bitcoin hiện tại



Theo ý kiến của các chuyên gia tài chính, sự khác biệt quan trọng nhất của “làn sóng” bitcoin trong những tháng gần đây, khi tăng 60% kể từ đầu năm nay lên mức cao kỷ lục hơn 69.000 USD, chủ yếu được thúc đẩy bởi các nhà đầu tư tổ chức lớn.



Chuyên gia Nathan McCauley, Giám đốc điều hành (CEO) của nền tảng tài sản kỹ thuật số Anchorage Digital, nhận định: “Các tổ chức đầu tư tài sản truyền thống từng đứng ngoài cuộc. Hiện nay, họ là là động lực tăng trưởng chính của thị trường tiền điện tử.



Trong một báo cáo vừa phát hành gần đây, các nhà phân tích từ ngân hàng Deutsche Bank viết, các quỹ ETF bitcoin giao ngay mới đã thu được gần hàng tỷ USD tài sản tiền kỹ thuật số, kể từ khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) phê duyệt các quỹ này vào ngày 10/1.



Quỹ Black Rock và Fidelity, hai trong số những nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới có cung cấp quỹ ETF bitcoin giao ngay, đã nhận lần lượt hơn 9,2 tỷ USD và 5,3 tỷ USD dòng vốn chảy vào bitcoin.



Mới đây nhất, BlackRock đã nộp hồ sơ lên SEC để đăng ký mua bitcoin ETF cho Quỹ phân bổ toàn cầu Global Allocation Fund của mình. Một động thái được cho là nhấn mạnh hơn mục tiêu BlackRock đối với việc tích hợp bitcoin vào trong các danh mục đầu tư chính thống của quỹ này.



Nhà phân tích Marion Laboure thuộc Deutsche Bank nói: “Thế giới tiền điện tử đang dần hướng tới sự thể chế hóa lớn hơn, khi những người chơi tài chính truyền thống tham gia vào thị trường”.



Bitcoin là tài sản phòng ngừa rủi ro mới?

Có một ý kiến đang gây tranh cãi hiện nay là liệu bitcoin có được xem là một loại tài sản phòng ngừa rủi ro giống như vàng hay không? Đặc biệt là khi thế giới đang đương đầu với sự không chắc chắn và biến động địa chính trị ngày càng gia tăng.



Chuyên gia Chris Kline, Giám đốc điều hành cấp cao (COO) và là nhà đồng sáng lập của sàn môi giới Bitcoin IRA, tin rằng ở một số khía cạnh, đồng bitcoin đang thể hiện khá tốt tiềm năng là một loại tài sản phòng ngừa rủi ro quan trọng.



Theo chuyên gia Kline với số lượng nguồn cung hữu hạn, chỉ có tối đa 21 triệu đồng, bitcoin sẽ cung cấp một giải pháp thay thế hữu hiệu cho hệ thống đồng tiền pháp định, khi chúng bị mất giá. Hơn nữa, so với vàng hiện có mức giá quá cao, đồng bitcoin là một loại tài sản dễ sở hữu hơn.



Nhưng Giáo sư chuyên ngành tài chính Robert R. Johnson thuộc Đại học Creighton đã phủ nhận ý kiến này, khẳng định đồng bitcoin chỉ có thể là một phương tiện dùng để đầu cơ.



Giáo sư lý giải diễn biến giá bitcoin trong những năm qua tương đồng với sự lên xuống của giá cổ phiếu. Do đó, “không có cách nào có thể xác định được chính xác giá trị của đồng bitcoin hay bất kỳ loại tiền điện tử nào khác, vì người tham gia giao dịch sẽ không thể áp dụng các phương pháp tài chính truyền thống để nắm bắt được giá trị nội tại (giá trị thực tế) của các tài sản này”.



Bitcoin tăng giá chỉ là một hiện tượng đầu cơ?



Như đã phân tích ở trên, “làn sóng” bitcoin hiện nay khác biệt rất nhiều so với các “làn sóng” trước đây. Việc có sự tham gia của các tổ chức tài chính lớn, thay vì các nhà đầu tư nhỏ lẻ, sẽ đem lại sự ổn định, thiên về hướng đầu tư thay vì đầu cơ cho đồng bitcoin.



Các nhà phân tích của sàn giao dịch Bitfinex cho rằng những nhà đầu tư lớn thường ít nhạy cảm hơn về giá. Vì vậy, “bất kỳ đợt suy giảm nào sau đỉnh chu kỳ tăng giá hiện tại của đồng bitcoin có thể ít nghiêm trọng hơn so với những đợt suy giảm trước đó”, các chuyên gia của Bitfinex viết trong một báo cáo.



Hiện tượng giá của bitcoin tăng vọt trong tuần vừa qua, theo các nhà đầu tư, chỉ là sự khởi đầu cho một chu kỳ tăng giá mới. Sau khoảng thời gian điều chỉnh, nhiều người tin rằng đồng tiền này sẽ tiến lên ngưỡng 100.000 -150.000 USD/bitcoin. Tuy nhiên, thời điểm để đạt ngưỡng giá đó có thể sẽ kéo dài tới năm 2025.



Nhà đầu tư bitcoin kỳ cựu Peter Brandt cảnh báo, giá bitcoin có thể điều chỉnh giảm từ 15-20% sau khi chạm mức cao kỷ lục mới.



Với sự kiện halving (chia đôi khối là quá trình giảm một nửa số tiền thưởng cho thợ đào khi khai thác một khối bitcoin) diễn ra vào ngày 19/4 tới, rõ ràng các nhà đầu tư đang có xu thế mua vào để hưởng lợi từ sự kiện “nhân đôi”. Dựa trên diễn biến giá bitcoin trước và sau các đợt halving từng diễn ra mỗi 4 năm một lần, chuyên gia Brandt cho rằng, một kịch bản có thể xảy ra là giá bitcoin sẽ đạt mức cao mới khoảng 150.000 USD vào tháng 10/2025.