Bitcoin giảm mạnh, có nên cắt lỗ?

Sáng 22/6, Bitcoin đang giao dịch ở giá 20.697 USD, tăng nhẹ so với một ngày trước. Dù đã hồi lại so với mức dưới 18.000 USD cách đây vài ngày, song đồng tiền số lâu đời này vẫn đang mất hơn 30% so với mốc 30.000 USD cách đây nửa tháng. BTC thậm chí mất một nửa giá trị so với đầu tháng 5.

Sự rớt giá của Bitcoin khiến hàng loạt đồng tiền số khác không thoát khỏi đà giảm mạnh. Toàn thị trường đỏ lửa. Hầu như không có nhà đầu tư nào đang giao dịch trên thị trường giữ được tài khoản không bị thua lỗ.