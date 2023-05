Bitcoin đã thay đổi

"Khi nhận thấy hệ thống ngân hàng đang gặp nguy hiểm, các vị sẽ thấy rằng Bitcoin được phát minh ra để miễn nhiễm với những rủi ro đó", Wall Street Journal dẫn lời ông Michael Safai tại công ty giao dịch tiền mã hóa Dexterity Capital nhận định.

Nhưng không phải ai cũng đồng ý với quan điểm này. Trong quá khứ, Bitcoin chưa từng phát huy tác dụng như một hàng rào bảo vệ trong thời kỳ hỗn loạn hay lạm phát gia tăng.

"Chẳng phải Bitcoin cũng được coi là 'tài sản an toàn' sao? Nó sẽ là tài sản thay thế hoặc phòng ngừa rủi ro trong trường hợp hệ thống tiền pháp định gặp căng thẳng", bà Noelle Acheson - tác giả Crypto Is Macro Now - viết.

"Về lý thuyết là có. Môi trường này sẽ tốt cho tiền mã hóa, nhất là những tài sản có nguồn cung giới hạn và đang ngày càng phổ biến trên toàn cầu", bà lập luận.

"Tuy nhiên, Bitcoin vẫn đang hoạt động như một tài sản rủi ro trong những ngày qua và bị ảnh hưởng bởi dòng tiền. Điều này cho thấy tính thanh khoản của thị trường sẽ còn chi phối giá Bitcoin", bà nói thêm.